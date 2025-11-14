Criminalità in città, mobilitato l’esercito

Nella mattinata di oggi, venerdì 14 novembre, si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, ai fini dell’analisi dell’attuale piano di impiego dei militari appartenenti alla Forze Armate per l’espletamento dei servizi di vigilanza in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

La riunione

Al consesso erano altresì presenti – oltre al Prefetto della Provincia di Como, Corrado Conforto Galli – il sindaco della Città di Cantù, Alice Galbiati, il questore della provincia di Como, Marco Calì, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Francesco Falcone, il responsabile del contingente “Strade Sicure” dell’Esercito italiano per la Lombardia Andrea Martinelli – Comandante del Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo, Cristiano Palmerini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, e il Comandante della Polizia Locale di Cantù, Roberto Carbone.

La decisione

Nel corso dell’incontro è stato preliminarmente effettuato un punto della situazione sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Città di Cantù, in cui sono stati esaminati i risultati della significativa attività di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuata negli ultimi mesi da parte delle Forze di Polizia. Successivamente, è stata esaminata e valutata positivamente una rivisitazione del piano di impiego dei militari del contingente “Strade Sicure” attivi in ambito provinciale, prevedendo l’estensione al territorio canturino dei servizi di vigilanza ad opera dei militari appartenenti alle Forze Armate durante i fine settimana.