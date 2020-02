Crisi a La Nostra Famiglia: la solidarietà dei medici ai colleghi che da lunedì sono in presidio permanente per protestare contro le condizioni del rinnovo del contratto.

“I medici della Associazione La Nostra Famiglia desiderano esprimere la propria solidarietà ai Colleghi del comparto non medico e la propria incredulità e indignazione di fronte al comunicato ricevuto via mail relativo al cambiamento contrattuale”.

“Pur consci dell’attuale situazione economica, sono per noi inaccettabili i principi cui si è ispirata tale decisione, che anziché incontrare l’esigenza di miglioramenti economici e lavorativi (anche alla luce della lunga vacanza contrattuale) mortifica profondamente l’impegno e la professionalità che gli operatori hanno espresso nel corso di questi anni. Medici e operatori sono in prima linea, in termini di azione e responsabilità, nel dare concretezza agli scopi di assistenza e cura espressi dalla mission dell’Ente e quindi al fondamento dell’intera attività dello stesso. Lavoro ed impegno profuso meritano maggiore riconoscimento e valorizzazione e non risposte che risultano irrispettose e svilenti”.