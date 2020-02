Fase di stallo nella vertenza de «La Nostra Famiglia». Come si sottolinea in una nota della Cisl Monza Brianza Lecco nell’incontro che si è tenuto oggi, 11 febbraio, a Roma le organizzazioni sindacali hanno ribadito ai dirigenti dell’associazione che la decisione di modificare il contratto è «iniqua e ingiusta» e non è fondata sul piano economico.

Crisi a La Nostra Famiglia: la vertenza è in fase di stallo

Non solo, ma il sindacato chiederà «la piena applicazione di tutto quanto verrà concordato nel nuovo contratto della Sanità privata». Ciò significherebbe «nessun tipo di risparmio e, quindi, anche gli aspetti “economici” portati al tavolo di confronto non troverebbero corrispondenza». I dirigenti si sono riservati di affrontare questi temi in sede di Consiglio di amministrazione. Per questo motivo le parti si incontreranno nuovamente il 19 febbraio. «Fino a quella data – osservano i sindacalisti -, fuori dalle strutture rimarranno bandiere e cartelli, in attesa di risposta alla nostra richiesta, manteniamo alta l’attenzione».

