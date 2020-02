Crisi a La Nostra Famiglia: lavoratori in presidio anche di sera

Da lunedì manifestano fuori dai cancelli dell’Istituto contestando la decisione dell’azienda di cambiare il contratto, applicando condizioni peggiorative. Da cinque giorni la crisi a La Nostra Famiglia è portata alla ribalta dai lavoratori che oggi, venerdì 7 febbraio 2020, saranno in presidio anche di sera, dalle 17, alle 19.

Ogni giorno i manifestanti distribuiscono la lettera aperta scritta dal personale delle sedi di Bosisio Parini, Ponte Lambro, Lecco, Como, Sesto San Giovanni, Carate Brianza, Mandello del Lario e votata all’unanimità dalle assemblee dei lavoratori tenutesi il giorno 30 gennaio 2020 (clicca qui per leggere la versione integrale). Il testo è stata tradotto anche in inglese e arabo affinché possa essere letta da un’utenza che, negli anni, è diventata sempre più internazionale ed oggi, oltre al picchetto diurno, ci sarà anche una versione”serale”, come detto dalle 17 alle 19.

Le Rsu

A tracciare questa mattina in rete un bilancio del presidio sono le Rsu de La nostra Famiglia:

“Ci stiamo trovando in tanti davanti ai cancelli dell’Associazione, facce amiche conosciute e non, già il solo essere lì fuori, esposti, agli occhi di chiunque, ci rende Compagne e Compagni. Questo scalda, col freddo e col vento.

In tanti ritirano i nostri volantini, qualcuno apre il finestrino infastidito, qualcuno sorride, come se ritirare quel volantino dalle lavoratrici e dai lavoratori fosse un modo per dirci grazie, apprezzando di vedere che a molti interessa il proprio lavoro e di volerlo svolgere bene.