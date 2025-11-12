Crisi “Canepa”, 100 posti di lavoro in bilico

L'attesa e l'amarezza di donne e uomini: "Per noi una doccia gelata, nessuno si aspettava un epilogo del genere".

Sono 100, su 153 occupati, i posti di lavoro in bilico alla “Canepa” di San Fermo della Battaglia.

Azienda in liquidazione

La messa in liquidazione della storica azienda tessile è una doccia gelata per le maestranze. Definizione tratteggiata da lavoratrici e lavoratori riuniti nell’assemblea e nel presidio organizzato martedì 11 novembre, congiuntamente da Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil.

L’attesa

Proprio durante il presidio pomeridiano, appena varcato il cancello dell’azienda, la comunicazione inattesa: organizzazioni sindacale convocate dall’amministratore delegato di “Canepa”. Un paio di aggiornamenti importanti: serviranno sette-dieci giorni per conoscere il nome del liquidatore e per sapere con chi sta trattando l’azienda per un’auspicata acquisizione.

La trattativa

In corso la trattativa per la NewCo che verrebbe costituita e che sarebbe in grado di salvaguardare almeno 50 posti di lavoro. Intanto, lacrime e sospiri tra chi lavora da una vita in “Canepa” e non si aspettava un epilogo del genere.