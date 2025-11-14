Crisi Canepa, un servizio di orientamento per i lavoratori che perderanno il posto

Crisi Canepa a San Fermo della Battaglia, si muove anche l’Amministrazione provinciale di Como.

L’incontro

Mercoledì 12 novembre il dirigente del Settore Lavoro della Provincia di Como: Fabio Chindamo ha incontrato il sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti per un confronto sulla situazione lavorativa nel territorio, con particolare attenzione alle vicende dell’azienda tessile Canepa che sta affrontando un momento di crisi, con numerosi lavoratori in Cassa integrazione guadagni e del settore tessile in generale. All’incontro hanno partecipato anche Alessandro Ferraro, coordinatore delle Politiche Attive del Lavoro, e Silvia Savelli, responsabile del Centro per l’impiego di Como.

Il sindaco di San Fermo della Battaglia

“Conosco molto bene la Canepa e la sua storia – racconta il sindaco Pierlugi Mascetti – Si tratta di una realtà imprenditoriale attiva da quasi sessant’anni con un’importante rilevanza territoriale, in quanto tutti i suoi addetti sono residenti o domiciliati in provincia di Como e le sue collaborazioni con aziende del territorio costituiscono un importante indotto. Purtroppo, dal 2017 sta affrontando una situazione di crisi strutturale, ulteriormente aggravata dal sopraggiungere dell’emergenza Covid-19. Come Amministrazione comunale ci teniamo a rimanere aggiornati sulla situazione della Canepa e dei 150 dipendenti coinvolti nella crisi. Vorremmo riuscire a fornire, per quanto possibile, supporto e sostegno non solo in questo caso, ma in tutte le situazioni simili che coinvolgono direttamente realtà imprenditoriali e cittadini del nostro territorio”.

Sinergia tra istituzioni per il ricollocamento dei lavoratori

L’obiettivo è quello di instaurare una collaborazione tra istituzioni che lavorino con uno scopo comune, offrendo servizi complementari sempre più vicini a cittadini e imprese. Proprio in quest’ottica, i rappresentanti del Settore Lavoro si sono resi disponibili a incontrare i dipendenti della Canepa, per comprendere al meglio le loro esigenze e indirizzarli verso percorsi di aggiornamento e riqualificazione per acquisire nuove competenze, eventualmente spendibili anche in altri settori. “Il presidente dell’Amministrazione provinciale, Fiorenzo Bongiasca, ha voluto che il Settore Lavoro si attivasse non appena la notizia della chiusura è stata diramata in modo da rappresentare un supporto utile al territorio. Sono soddisfatto dell’incontro e della disponibilità di entrambe le parti a unire le forze per offrire nuove opportunità a questi lavoratori – afferma il dirigente Fabio Chindamo – Con il sindaco Mascetti stiamo lavorando per istituire nel Comune di San Fermo della Battaglia un servizio di orientamento sul territorio, che ci permetta di valutare la storia di queste persone per individuare il percorso più funzionale per ognuno di loro. Il personale del Centro per l’Impiego di Como sarà coinvolto per queste attività”.