Saranno inaugurati nella mattinata di oggi, alle 11.30, nella sede in via Ariberto. Sono i quattro nuovi mezzi del comitato cittadino della Croce Rossa.

Croce Rossa Cantù oggi l’inaugurazione dei nuovi mezzi

In un primo momento, la Cri aveva previsto di svolgere il taglio del nastro dei nuovi mezzi durante una cerimonia pubblica in piazza Garibaldi, alla quale avrebbero potuto partecipare anche i cittadini accanto ai rappresentanti delle istituzioni. Purtroppo però la recrudescenza del virus ha cambiato radicalmente i piani. “Abbiamo ricevuto la comunicazione dal Comune che l’evento così strutturato non può essere realizzato – ha precisato il presidente della Croce Rossa di Cantù Giuseppe Griffini – Si tratta di una decisione comprensibile vista la difficile situazione che stiamo vivendo in questi giorni”. L’inaugurazione avverrà per questo motivo nel cortile della sede, in via Ariberto e sarà a porte chiuse.

