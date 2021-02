Croce Rossa di Cantù: porte aperte per i ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile.

Croce Rossa di Cantù: porte aperte per i ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile

C’è ancora tempo per presentare domanda per fare un anno di Servizio Civile. La possibilità è per i giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno lavorare presso la Cri di Cantù 25 ore settimanali per 12 mesi, con un rimborso di 439,25 euro. L’inizio del servizio per i Volontari del Servizio Civile dovrebbe avvenire nel mese di marzo 2021, le domande provvisorie sono raccolte fin da ora nella sede Cri del Comitato di Cantù o inviando una mail al seguente indirizzo: serviziocivile@cricantu.orge. La selezione dei Volontari si terrà nel mese di febbraio.

La domanda definitiva dovrà essere presentata on-line sulla piattaforma del Dipartimento del Servizio Civile (appena verrà attivata), utilizzando per l’accesso lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) che si può ottenere gratis allo sportello delle Poste Italiane. I Volontari del Servizio Civile, dopo un periodo di formazione, saranno impiegati a fianco dei Volontari Cri in centrale operativa, nel servizio trasporto infermi, negli interventi di emergenza 118, nei servizi sociali, nel trasporto dei diversamente abili e nella gestione amministrativa e di coordinamento delle molteplici attività svolte dalla Croce Rossa Comitato di Cantù.

Si consiglia, a coloro che ancora non hanno lo SPID, di procurarselo subito evitando così le possibili code e i possibili disguidi quando in molti lo richiederanno ai relativi sportelli.

Foto di repertorio