Croce Rossa di Lurate Caccivio, torna l’iniziativa “Una mela vale di più”

Croce Rossa Italiana di Lurate Caccivio torna in piazza con una nuova proposta: “Una mela vale di più”. Basta un piccolo gesto per aiutare: con l’acquisto di una cassetta di mele da 3 kg al prezzo di 6€, l’associazione sarà in grado di comprare un veicolo per il trasporto disabili.

Croce Rossa, torna l’iniziativa “Una mela vale di più”

Sabato 17 ottobre è stato possibile partecipare all’iniziativa nei paesi di Villaguardia e Montano Lucino. I prossimi eventi saranno:

Sabato 24 ottobre – Veniano e Lurate Caccivio

Sabato 31 ottobre – Bulgarograsso

È possibile effettuare la donazione anche recandosi direttamente presso la sede di via Unione a Lurate Caccivio.