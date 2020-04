Croce Rossa Montorfano, 34 nuovi volontari per fronteggiare l’emergenza

Croce Rossa di Montorfano attiva 34 nuovi volontari per fronteggiare l’emergenza.

“Volontariato temporaneo” è l’iniziativa attivata dal Comitato montorfanese della Croce Rossa per fronteggiare al meglio questo momento di grande emergenza. L’iniziativa permette a tutti, dopo una breve formazione online, di poter supportare le attività dell’Associazione a favore della popolazione. Le iscrizioni già pervenute al servizio sono 34 e, ha fatto sapere il Comitato, prenderanno servizio in questi giorni. Già quattro nuovi “Volontari temporanei” hanno preso servizio per dare il loro contributo nelle attività della Croce Rossa di Montorfano: una vera e propria task force impegnata su più fronti in questi giorni di difficoltà ed emergenza.