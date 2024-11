Croce Rossa: sede di via Oltrecolle acquistata dal Comitato nazionale, ci sarà la Protezione civile

L’immobile all’asta di via Oltrecolle a Lipomo è stato acquisito dal Comitato nazionale della Croce Rossa: lì avrà sede la Protezione civile nazionale.

Sarà un importante polo operativo per il territorio

Messa in vendita il mese scorso alla base d’asta di 2.339.000 euro allo scopo di appianare i debiti del comitato comasco della Croce Rossa, la sede di via Oltrecolle (nella foto) ha avuto come unica manifestazione di interesse quella del Comitato nazionale, che si è aggiudicata l’immobile nei giorni scorsi. Lì sarà collocata la sede della Protezione civile, spostata da Bresso: Lipomo sarà dunque un polo operativo di cruciale importanza per tutto il territorio. Presso la sede di via Oltrecolle saranno predisposti gli uffici operativi, alcune stanze e la cucina per la produzione di pasti in casi di emergenze di Protezione civile e lì troveranno ricovero anche tutti i mezzi attualmente a Bresso.

Entro fine anno sarà inoltre trovata una nuova sede per l’ospitalità dei migranti accolti nel centro di Lipomo: dal comitato comasco, il presidente Paolo Beretta fa sapere che sono tuttora in corso le ricerche per uno stabile in cui proseguire le attività. «Stiamo lavorando con vari enti per trovare una nuova allocazione per le persone attualmente accolte a Lipomo».

La messa in vendita permetterà al Comitato di appianare alcuni debiti: «Potremo iniziare a pagare alcuni stipendi arretrati - afferma il presidente - E ad alcuni creditori, come stabilito dal concordato, saranno liquidati i debiti. Intanto, però, tengo veramente a ringraziare dipendenti ed ex dipendenti che hanno lavorato presso il comitato e avuto pazienza: saranno liquidati a partire da martedì mattina. Grazie ai volontari che nonostante i vari problemi sono rimasti attaccati al Comitato e hanno avuto fiducia: senza il loro aiuto avremmo chiuso, quindi grazie per avere tenuto fede ai colori della Croce Rossa».