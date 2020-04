Croce Rossa Triangolo lariano al fianco dei cittadini per la spesa e i farmaci

Croce rossa Triangolo Lariano: volontari in campo per la spesa a domicilio e i farmaci a domicilio nei comuni di Asso, Valbrona, Caglio e Sormano.

Croce rossa Triangolo lariano: i servizi

“La scorsa settimana abbiamo messo in campo 19 volontari per il servizio di spesa a domicilio e “prontofarmaco”. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere tutti i cittadini che hanno bisogno di noi in questo periodo di emergenza. Questi servizi si svolgono il martedì, il giovedì e il sabato fino alla fine dell’emergenza. Le prenotazioni dei servizi vengono prese telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 031670777 dalle 8.30 alle 10. I comuni che raggiungiamo sono Asso, Valbrona, Caglio e Sormano – spiegano dal sodalizio assese – Contattateci per qualunque ulteriore informazione telefonicamente nei giorni indicati, su Facebook o tramite WhatsApp”.