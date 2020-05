Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 29 maggio 2020, a Castelnuovo Bozzente.

Crolla il controsoffitto: un uomo soccorso a Castelnuovo Bozzente

L’episodio, che ha visto crollare una parte del controsoffitto, è avvenuto in via Cattaneo. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con due squadre provenienti dalla sedi di Como e Appiano Gentile che si sono adoperate nel soccorso di un uomo, 45 anni, residente nella casa. Sul posto anche l’ambulanza. In corso le verifiche statiche sulla messa in sicurezza dello scenario incidentale.