Crolla il tetto di una casa: intervengono i Vigili del fuoco

È successo a Cassina Rizzardi ieri sera, mercoledì 6 settembre 2023, quando all'interno del Residence "Golf Club Monticello" il tetto di una casa è collassato.

Caduti 40 metri quadri, ma nessun ferito

Il crollo ha interessato ben 40 metri quadri di un abitazione quadrifamiliare, fortunatamente però non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco delle sedi di Appiano Gentile e di Como che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, per quanto possibile, e a dichiarare inagibile l'abitazione.