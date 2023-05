Crolla una parte del tetto dell'ex ristorante San Giocondo: Vigili del fuoco ad Alserio

Crolla una parte del tetto dell'ex ristorante San Giocondo: è accaduto nella mattinata di ieri, domenica 7 maggio 2023.

Crolla una parte del tetto dell'ex ristorante San Giocondo

E' successo intorno alle 9.45 di ieri, domenica, in via Don Guanella: il tetto fatiscente dell'ex ristorante San Giocondo è crollato parzialmente, e parti dello stesso sono caduti sulla strada sottostante. Fortunatamente non vi erano passanti nell'area e dunque non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Erba con due mezzi per eliminare l'immediato pericolo per la pubblica incolumità. In posto, unitamente ai Vigili del fuoco, sono giunti anche il primo cittadino Stefano Colzani e i Carabinieri. L'area è stata successivamente transennata allo scopo di vietare il passaggio dei pedoni sotto all'edificio pericolante.