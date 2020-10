Cade un cornicione a Olgiate Comasco, evacuato un appartamento FOTO

Nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, poco dopo le 16, si è verificato un crollo a Olgiate Comasco.

Cade un cornicione a Olgiate Comasco

L’episodio è avvenuto in via Manzoni, una stretta strada nel centro del paese. Crollata una porzione di tetto di un fabbricato di tre piani. Alcuni mattoni, tegole e sottogronde sono cadute sulla pubblica via. Fortunatamente, al momento del crollo, nessuno passava in quella zona. I pompieri hanno eliminato le parti pericolanti. A titolo precauzionale è stato fatto evacuare un appartamento ed è stata chiusa al transito la via.

Sul posto anche il sindaco di Olgiate, Simone Moretti che ha spiegato: “Via Manzoni interdetta al traffico pedonale e veicolare per la caduta di un cornicione. Sul posto i Vigili del fuoco di Como e i Vigili del fuoco di Appiano Gentile, assieme alla Protezione civile di Olgiate per la messa in sicurezza dello stabile”.