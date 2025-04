"Cross Olgiatese", il classico di Pasquetta arriva alla 46esima edizione

La 46esima edizione del "Cross Olgiatese" incrocia le dita, sperando nella tregua dal maltempo: appuntamento lunedì 21 aprila a Olgiate Comasco.

La classica manifestazione podistica di Pasquetta

La classica manifestazione podistica di Pasquetta è abbinata al ricordo del compianto Mario Briccola. Iniziativa in calendario per la mattinata di lunedì 21 aprile. L’evento, non competitivo, organizzato da "Dialogo Club Bric’s", è aperto a tutti.

I percorsi

Tre percorsi: il più leggero da 7 chilometri, quello medio da 12 e il più lungo da 20 chilometri. Tutti si snodano su sentieri boschivi e strade sterrate. Partenza dalle 7.30 alle 9 al centro sportivo "Mario Briccola", in località Pineta (via Don Sterlocchi 60).

Come partecipare

E’ previsto un contributo di partecipazione: 8 euro (con un elegante zainetto griffato "Bric’s") oppure 3,50 euro (senza dono promozionale) per i soci Fiasp. Per i non soci Fiasp, 8,50 euro (con zainetto "Bric’s") o 4 euro (senza dono promozionale). Ai gruppi con più di 15 iscritti verrà consegnato un articolo da viaggio. Iscrizioni singole lunedì 21 aprile in Pineta (fino alle 9), per i gruppi iscrizione on-line scrivendo a dialogoclub@gmail.com o telefonando al 335-7788272 oggi, venerdì 18 aprile, entro le 22.