Cross Olgiatese, la 44esima edizione "Ricordando Mario Briccola"

Cross Olgiatese, la tradizione podistica del lunedì dell'Angelo

Torna il tradizionale appuntamento podistico del lunedì dell'Angelo. Organizzata dal Dialogo Club Bric’s, in collaborazione e col patrocinio del Comune, la 44esima edizione del Cross Olgiatese invita a partecipare nella mattinata di lunedì 10 aprile. Evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti, articolato in tre percorsi: 7, 12 e 18 chilometri su sentieri boschivi e strade sterrate. Come evidenzia il titolo dell'evento, gli organizzatori ricordano il compianto fondatore dell'azienda Bric's e già presidente del gruppo podistico olgiatese. Un anno fa furono più di 1.400 i partecipanti a condividere la pasquetta correndo e camminando tra sentieri e strade sterrate.

Iscrizioni on line per i gruppi

Partenza libera dalle 7.30 alle 9 dal centro sportivo "Mario Briccola" in località Pineta (via Don Sterlocchi 60). Ai primi 450 iscritti un dono promozionale: un pratico zainetto ripiegabile in busta, griffato Bric’s. Ai gruppi con più di 15 iscritti verrà consegnato un articolo da viaggio. Per iscriversi come gruppo è prevista modalità on line, scrivendo a dialogoclub@gmail.com oppure telefonando al 335-7788272 a partire da giovedì 6 aprile e sino a venerdì 7 aprile (tassativamente entro le 23). E’ richiesto un contributo di partecipazione: 6 euro (con dono promozionale) per i soci Fiasp, 3 euro senza dono promozionale. Per chi non è socio Fiasp: 6,50 euro (con dono promozionale), 3,50 euro senza dono promozionale. Le iscrizioni singole, invece, saranno registrate direttamente al centro sportivo: lunedì 10 aprile fino alle 9.

Sforzo organizzativo notevole

Rispetto alla passata edizione, gli organizzatori hanno aumentato la lunghezza del percorso più impegnativo. Lo sforzo organizzativo è notevole: il sodalizio presieduto da Rossini, infatti, schiererà più di 50 volontari. «Con noi collaborerà la Protezione civile - sottolinea il presidente - I tracciati sono quasi completamente sul territorio di Olgiate Comasco, tranne circa 200 metri a Gironico e a Lurate".