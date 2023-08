Cucciago, donna travolta sui binari del treno.

Tragedia questa mattina, mercoledì 30 agosto 2023, alla stazione ferroviaria di Cucciago. Intorno alle 5 di stamattina infatti é stato dato l'allarme al 112 perché una donna di 67 anni è stata investita sui binari del treno e per lei non c'è stato scampo.

Sul posto i Vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce rossa di Cantù con l'automedica e la Polfer per i rilevamenti del caso. Al momento le indagini non escludono nessuna pista sulle cause dell'accaduto.

Al momento la tratta ferroviaria statale che collega Milano a Como é interdetta alla circolazione per permettere i rilevamenti da parte delle forze dell'ordine.