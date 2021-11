in via garibaldi

Questa mattina presto, in via Garibaldi. Pericolo per le altre automobili parcheggiate.

Cucciago: prende fuoco un'auto in sosta, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina presto, intorno alle 5.20, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti con due squadre a Cucciago per spegnere un incendio che era partito da una macchina in sosta in via Garibaldi.

L'intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi a un'altra vettura che si trovava parcheggiata vicino a quella da cui sono partite le fiamme.