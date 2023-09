Completamente allagato il sottopasso della stazione di Cucciago, dove da questa notte entrava pioggia dal soffitto.

Cucciago, sottopasso della stazione completamente allagato per il temporale

E’ successo questa mattina, venerdì 15 settembre 2023, a seguito dei forti temporali che hanno interessato il territorio la scorsa notte e per l’intera mattinata.

La fermata canturina, conosciuta per essere una tra quelle su cui ci sarebbe maggiormente da lavorare in termini di riqualificazione sulla tratta Chiasso - Rho, è priva di biglietteria e responsabili di riferimento in loco. Una cittadina allarmata ha tentato di segnalare la situazione a Trenord: dopo diversi minuti di attesa in chiamata, le è stato riferito che la competenza era della Rete Ferroviaria Statale, la quale però non ha un numero di telefono, ma solo moduli di segnalazione online. Fatto anche questo tentativo, la pagina internet dedicata le dava “Errore”.

Oltre alla compromessa sicurezza dei pendolari, che questa mattina intorno alle 7 tentavano di raggiungere i binari e prendere il treno che li avrebbe portati a scuola o al lavoro, è stato impossibile segnalare agli enti di competenza tale situazione. Da quanto è stato possibile apprendere nella stessa situazione questa mattina prima delle 8 si trovava anche il sottopasso della stazione di Grandate sulla tratta Trenord Como Lago - Milano Cadorna.