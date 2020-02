Cultura e sensibilizzazione in primo piano a Olgiate Comasco con due appuntamenti da non perdere.

Cultura con l’aperitivo letterario

Tornano gli aperitivi letterari proposti dall’assessorato competente e dalla biblioteca comunale “Sergio Mondo”. Sabato 22 febbraio, alle 17.30 nella sala mostre del centro civico Medioevo, in via Lucini, Emilio Russo presenterà il suo libro “Avvinta come l’edera”. Nell’occasione dialogherà con la giornalista Maria Castelli. Ingresso libero.

Teatro dedicato alle donne

Il secondo appuntamento è in calendario per l’8 marzo. Organizzato dall’assessorato alla Cultura, in occasione della Giornata Internazionale della donna, domenica 8 marzo alle 16, nell’auditorium del Medioevo, si terrà lo spettacolo “Boston Marriage” di David Mamet. Protagonista il Teatro dell’Allodola- le irriverenti con Monica Faggiani, Valentina Ferrari e Maria Sofia Palmieri. Regia di Arturo Di Tullio. Anche per questa proposta l’ingresso è libero.