Custodia cautelare per un operatore socio-sanitario di una struttura per disabili

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dal Tribunale di Como per un operatore socio-sanitario.
I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare
Martedì 23 settembre i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Como, nei confronti di un uomo originario della Romania di 38 anni, operatore socio-sanitario in una struttura per disabili nella zona di Cantù. L’arresto è scaturito da una delicata e approfondita attività investigativa condotta dai Carabinieri canturini a seguito di alcune denunce presentate da persone ospiti della struttura. Le indagini, oltre a confermare la gravità dei fatti denunciati, hanno permesso ai magistrati della Procura della Repubblica di Como di richiedere la misura emessa dal Gip.
Tutela di persone vulnerabili
L’attività si inquadra nell’impegno costante dei Carabinieri del Comando provinciale di Como nella tutela delle persone più vulnerabili e nella lotta contro ogni forma di abuso e violenza, assicurando che la delicatezza della vicenda è stata gestita con il massimo rispetto e attenzione verso le vittime.
Per i soggetti indagati, vale la presunzione di innocenza per i fatti penalmente rilevanti fino a sentenza definitiva di condanna.