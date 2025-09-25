Custodia cautelare per un operatore socio-sanitario di una struttura per disabili

Martedì 23 settembre i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Como, nei confronti di un uomo originario della Romania di 38 anni, operatore socio-sanitario in una struttura per disabili nella zona di Cantù. L’arresto è scaturito da una delicata e approfondita attività investigativa condotta dai Carabinieri canturini a seguito di alcune denunce presentate da persone ospiti della struttura. Le indagini, oltre a confermare la gravità dei fatti denunciati, hanno permesso ai magistrati della Procura della Repubblica di Como di richiedere la misura emessa dal Gip.

Tutela di persone vulnerabili