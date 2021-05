Dà fuoco alla spazzatura nei boschi: atto vandalico nell’area verde del parco Valbasca, interviene il sindaco. E’ successo a Lipomo sabato 22 maggio.

Ignoto dà fuoco alla spazzatura nei boschi, interviene il sindaco

Grave atto di inciviltà nel pomeriggio di sabato 22 maggio. A denunciarlo è stato il primo cittadino lipomese Alessio Cantaluppi, intervenuto sul luogo del vandalismo per sventare ogni rischio di incendio. Un anonimo incivile ha infatti pensato bene di gettare della spazzatura all’interno di un prato e bruciarla, dandosi poi alla fuga. Il sindaco Cantaluppi ha poi denunciato il grave atto di inciviltà anche tramite la pagina ufficiale del Comune: “Ieri pomeriggio non pioveva e soffiava un leggero venticello. Qualcuno deve aver pensato che fossero le condizioni ideali per portare la propria spazzatura nel bosco, accendere un fuoco e andarsene. Dopo aver spento fiamme e brace, sono riuscito a recuperare una ricevuta che ho consegnato alla Polizia Locale nella speranza che possa fornire qualche indizio. Di fronte ad azioni come queste non ci sono giustificazioni o comprensioni. Questo è un atto criminale!”

Un indizio dell’atto di inciviltà è dunque stato consegnato alla Polizia locale, nella speranza di poter identificare il vandalo.