In bicicletta da Gaggino fino a Roma, percorrendo quasi 900 chilometri.

Da Gaggino a Roma lungo la via Francigena

Pedalata dopo pedalata Diego Galli, 40 anni, aggiunge un tassello alle sue esperienze sportive. Quest’anno l’appassionato ciclista, di professione autoriparatore, le ferie le ha trascorse in modo diverso: in sella alla sua bici ha raggiunto la Capitale percorrendo la via Francigena. “Avevo voglia di mangiare un bel piatto di cacio e pepe a Roma – scherza Galli, raccontando la sua esperienza – Ho raggiunto il mio obiettivo con la forchetta in mano”.

L’intervista sul Giornale di Olgiate da sabato 3 ottobre 2020 in edicola

