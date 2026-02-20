Dà in escandescenza con medici e poliziotti, denunciato

Denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e violenza a pubblico ufficiale un 20enne milanese, con svariati precedenti di Polizia e senza fissa dimora.

Passa la notte in ospedale e minaccia gli operatori sanitari

Verso le 7.30 di ieri mattina, giovedì 19 febbraio, una volante è stata indirizzata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia perché segnalata la presenza di un 20enne che, in fase di dimissioni, ha minacciato gli operatori sanitari. Una volta raggiunto il nosocomio, i poliziotti hanno preso contatto con i medici e tentato di prendere in consegna il giovane che, alla vista degli agenti, ha accentuato il suo comportamento offensivo e non collaborativo, costringendoli ad assicurarlo nell’auto di servizio con le previste misure di sicurezza, non prima di avergli ispezionato le tasche del giubbino nelle quali sono stati rinvenuti circa 4 grammi di marijuana.

Raccolte le testimonianze del personale sanitario è emerso che nella prima mattina il 20enne, in fase di dimissioni dopo una notte passata in osservazione per abuso di sostanze stupefacenti, si sarebbe inalberato per essere stato svegliato troppo presto, iniziando a insultare i medici e gli infermieri, arrivando anche a minacciarli di volerli accoltellare.

Ed è stato proprio il suo gesto repentino di andare a cercare il coltello – arma comunque non presente nello zaino – che ha allarmato i sanitari e che li hanno indotti a chiamare il 112.

In essere anche una misura di libertà vigilata, denunciato

Portato in Questura, l’uomo ha proseguito nel suo comportamento aggressivo nei confronti dei poliziotti che nel frattempo hanno esaminato i suoi trascorsi giudiziari, scoprendo che a suo carico vi erano numerosi precedenti di polizia e segnalazioni per uso di droga, nonché la misura della libertà vigilata con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in orari prestabiliti e un ordine prefettizio di allontanamento dalle zone circostanti la stazione di Milano Rogoredo.

Pertanto, dopo le varie verbalizzazioni, il 20enne è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e violenza a pubblico ufficiale. Al vaglio degli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine, gli idonei provvedimenti amministrativi.