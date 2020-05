Da lunedì riaprono i cimiteri a Bregnano. Il sindaco: “Orari ridotti e controlli sul rispetto delle norme”

A Bregnano arrivano i primi segnali di apertura: da lunedì, con l’entrata in atto del nuovo decreto, inizieranno ad essere riaperti i cimiteri.

A Bregnano da lunedì riaprono i cimiteri

“Riaprono ma con un orario ridotto che ci consente di avere il presidio dei carabinieri in congedo che controlleranno e richiameranno chi non osserverà le disposizioni: accesso solo alla tomba dei propri cari e mascherina obbligatoria”, spiega il sindaco Elena Daddi. Quello di Bregnano capoluogo sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, mentre quello di Puginate sarà aperto dal lunedì al sabato alle 15 alle 17. La domenica saranno aperti entrambi dalle 10 alle 12 con del personale volontario di presidio. Sarà aperto il centro raccolta presidiato dalla Protezione civile e dai volontari. Riapre il mercato, con i soli generi alimentari. Non verrà aperto, al momento, il parco Cederna.

