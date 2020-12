Da Lurago d’Erba allo Zecchino d’oro: il sogno di Anita STORIE SOTTO L’ALBERO

Un sogno che si realizza per Anita Olivieri, piccola stella luraghese della musica, che parteciperà alla 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, in onda a dicembre su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Da Lurago d’Erba allo Zecchino d’oro: il sogno di Anita

La bambina ha solo otto anni, ma la musica e le note l’hanno sempre accompagnata. E infatti per riuscire a conquistare la finale con l’obiettivo di essere scelta come solista per interpretare un brano con il Coro dell’Antoniano si è impegnata tantissimo. Erano anni infatti che Anita, supportata dall’affetto di mamma Sabrina e papà Manuel – che è anche musicista professionista – tentava di raggiungere questo traguardo. Al quarto tentativo, finalmente la notizia da tutti attesa è arrivata: la piccola sarà nel gruppo dei 16 solisti provenienti da tutte le Regioni d’Italia che si esibiranno con la loro canzone.

«Dopo tre finali conquistate e la delusione poi di non essere tra le prescelte, finalmente l’obiettivo è stato raggiunto – commenta ancora commossa mamma Sabrina – E’ stata una gioia enorme per tutta la famiglia perché sapevamo quanto Anita tenesse a realizzare questo sogno. La sua caparbietà, il suo impegno, la sua voglia di non arrendersi anche di fronte ai precedenti no, ci hanno stupito e sono stati per noi un grande regalo, oltre che un prezioso insegnamento. Nonostante sia ancora molto piccola, ha lavorato assiduamente per prepararsi, affrontare le selezioni che quest’anno si sono svolte per via telematica e questa volta è stata premiata». Per la nuova edizione infatti è stato possibile trovare i nuovi piccoli cantanti grazie a un casting che, a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, si è svolto online, attraverso una video-esibizione registrata a casa. E per la giovane artista la palestra è stata la sua cameretta, assistita dal papà con il supporto e il sostegno da parte del coro Tab di Barlassina di cui la bambina è membro.

Anita interpreterà la canzone dal titolo «Hai visto mai» di Antonio Buldini e Gianfranco Fasano. Adesso, passata la fase delle interviste e dei servizi giornalistici, è già tempo di mettersi al lavoro per l’appuntamento di dicembre. E sicuramente ci sarà tutta Lurago d’Erba pronta davanti alla tv a tifare per la sua piccola cantante.

(Giornale di Erba, sabato 12 settembre 2020)