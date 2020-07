Un nuovo modo per accedere a Spotify, noto servizio musicale che offre lo streaming on demand, e ascoltare i brani. L’idea arriva da un giovane marianese Filippo Radice, solo 20 anni, studente di un master di grafica.

Da Mariano arriva la t-shirt che si collega a Spotify

“Ogni canzone presente su Spotify – ha spiegato – ha un suo codice personale. Abbiamo quindi pensato di riprodurre questo codice sulla maglietta. Si tratta di una funzione attiva da diverso tempo sulla piattaforma ma che non era ancora stata sfruttata in questo senso”. Una funzione scoperta un po’ per caso, parlandone con un amico che stampa in 3d. Da quel momento la curiosa iniziativa ha iniziato a prendere forma nel negozio dei genitori che sorge in via Santa Caterina.

