Da Moreno chiuso, trattativa sindacale per difendere i lavoratori

“Da Moreno – Dove tutto costa meno”: lo slogan, sin dall’apertura del grande magazzino a Olgiate Comasco, attirava l’attenzione ma ora la porta è chiusa e i lavoratori sono stati lasciati a casa.

“Da Moreno” in crisi, vari punti vendita chiusi

Lo stop, improvviso seppur seguito a una serie di difficoltà già caricate sulle spalle dei lavoratori (stipendi in ritardo di giorni e pure di qualche settimana), è arrivato venerdì 28 febbraio 2020. Addio al punto vendita di Olgiate Comasco, in via delle Fontane. Voci di possibile cambio di gestione ma, in realtà, come conferma il sindacato che sta tutelando i lavoratori lasciati a casa, al momento nulla di tutto questo se non la complessità di concordare anche un confronto con la proprietà. Tre posizioni a tempo indeterminato, più quella della responsabile del punto vendita, e altre quattro con contratto a chiamata a Olgiate Comasco. Come spiega la Fisascat Cisl dei Laghi, risultano chiusi anche i punti vendita di Varese, Castellanza e Meda.