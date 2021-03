A partire da oggi, martedì 30 marzo 2021, è attivo il nuovo centro vaccinale di Erba nel centro congressi di Lariofiere.

Da oggi al via il centro vaccinale a Lariofiere

Da oggi sono attive 3 linee e verranno fatte circa 400 vaccinazioni per la categoria over 80. Non si registrano code, tutto procede in maniera regolare. Dal 1 aprile si passerà a 1152 vaccini al giorno con 8 linee funzionanti. Il centro è attivo dalle 8 alle 12.