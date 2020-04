Da oggi Giornale di Cantù, Erba e Olgiate IN EDICOLA INSIEME AL GIORNALE UNA MASCHERINA

Da oggi, sabato 11 aprile 2020, in edicola trovate i nostri settimanali Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate. All’interno del settimanale ci sarà mascherina protettiva monouso. Inoltre otto pagine di enigmistica per non annoiarsi in questa quarantena forzata. Mascherine certificate che il Gruppo Netweek ha acquistato e che poi ha deciso di allegare ai giornali con un minimo contributo aggiuntivo grazie anche all’intervento di alcune realtà territoriali che hanno capito il senso di questa iniziativa: a soli 3.50 euro, con l’aiuto dei nostri sponsor, insieme a Giornale di Erba (grazie a Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi), Giornale di Cantù (grazie a Consorzio operatori Centro commerciale Mirabello Cantù e GP & C) e Giornale di Olgiate (grazie a Sima Srl).

Da oggi Giornale di Cantù, Erba e Olgiate

Noi continuiamo a fare il nostro lavoro. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, restare informati è ancora più importante.

Edicole aperte, qualcuna consegna anche a casa

Alcune edicole offrono il servizio di consegna a domicilio (Puntatore Blu): contatta la più vicina utilizzando i riferimenti telefonici o mail indicati e concorda direttamente le modalità e i prodotti che vuoi acquistare. Vai su primaedicola.it/edicoleaperte e consulta l’elenco delle edicole che offrono il servizio di consegna a domicilio.

