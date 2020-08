Mascherine all’aperto dalle 18 alle 6: “Ma sarebbe meglio indossarle anche durante il giorno”.

Da Olgiate, le minoranze: “Usate le mascherine anche di giorno”

Quello del consigliere di minoranza, Daniela Cammarata, è più che un invito: una scelta di responsabilità visto il continuo aumento dei contagi di coronavirus delle ultime settimane. Insomma, la decisione presa dal ministero della Salute, insieme alla chiusura delle discoteche, fa discutere con posizioni differenti tra gli amministratori olgiatesi. “Finalmente il Governo ha capito che le discoteche vanno chiuse, in realtà per me non andavano proprio aperte – aggiunge, tranchant, Cammarata – Mascherina dopo le 18? Io direi h24 se vogliamo limitare i danni provocati in un mese a causa dei favori fatti a talune categorie”. Una presa di posizione senza mezzi termini per scongiurare il rischio di un secondo lockdown nei mesi a venire.

