Una grande sfida per aiutare i disabili dell’associazione L’Alveare di Olgiate, a nuoto dalla Toscana all’Isola d’Elba.

Da Piombino fino all’Isola d’Elba: a nuoto per i disabili

Scatta la raccolta fondi per coprire di donazioni ognuno dei 10mila metri di traversata. “1 euro per 1 metro” è lo slogan che invita ad adottare l’iniziativa, appunto offrendo il proprio sostegno per trasformare la nuotata chilometrica in un mare di solidarietà. Tutti possono contribuire: il minimo richiesto, appunto, è la cifra irrisoria di 1 euro ma gli organizzatori auspicano – come e più dello scorso anno – anche l’adesione di sponsor (a partire dall’aggiudicazione di 100 metri, quindi con offerta di 100 euro). I protagonisti dell’impresa saranno Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli che si impegneranno in una traversata di 10,3 chilometri dalla Toscana all’isola d’Elba, start a Piombino e arrivo a Cavo.

