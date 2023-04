Da professore ad artista di strada: la storia di Benny

Da professore di scuola media ad artista di strada, girando i paesi dell'Olgiatese.

Da professore ad artista di strada

La regola è sempre la stessa. suonare per passione, girovagando in lungo e in largo sul territorio. Ecco la storia di Benny - così sceglie di farsi chiamare, come esplicito omaggio al clarinettista e compositore Benny Goodman - che rallegra i passanti non in grandi città ma nei paesi del circondario. Non proprio piazze classiche per artisti di strada: ma a lui va bene anche se non c'è folla ad ascoltarlo. Così è stato nella mattinata di mercoledì 12 aprile, in via Vecchie Scuderie a Olgiate Comasco, proprio di fronte all’ufficio postale. Non una presenza casuale, trattandosi di giorno di mercato e quindi di significativo viavai. Lui era lì, con spartito e clarinetto, suonando anche se la temperatura non era certo delle più favorevoli. "Sono un artista di strada - si racconta il musicista - Mi sposto dove ho l’autorizzazione per suonare: a Cantù, a Lurate Caccivio, adesso a Olgiate Comasco - Sono un ex insegnante di scuola media, in pensione dal 2018".

L'amore per l'insegnamento e la voglia di suonare in pubblico

"Ho insegnato per 36 anni in provincia di Varese. Suono per passione, mi piace ricevere qualche complimento e parlare con chi si sofferma a chiacchierare. Ho iniziato lo scorso settembre, in Liguria, e ho pensato di continuare anche qui", racconta l'ex docente. La passione per la musica l'ha coltivata sin dall’età di 14 anni, poi qualche esperienza in fabbrica, lo studio al conservatorio e il diploma in clarinetto, il concorso e la carriera professionale.

Un po' di svago offerto a tutti

Benny ha insegnato per quattro anni come supplente e altre 32 annate in cattedra da docente di ruolo. Sempre, accompagnato dalla passione per la musica. "Ho suonato in diverse bande, anche in Svizzera: nella Civica filarmonica di Lugano e a Riva San Vitale. Nasco come musicista di musica classica, mi piacciono anche la musica melodica italiana degli anni 60, quella latino americana e le atmosfere jazz". E riprende a suonare il suo clarinetto, mentre i passanti vanno e vengono, incuriositi dalla sua presenza.