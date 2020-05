Da Regione Lombardia 50 milioni di euro per le imprese e le famiglie lombarde. “Tra questi anche 130 mila euro concessi grazie alla collaborazione con la Camera di commercio di Como e Lecco”, spiega il Sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba.

“Regione Lombardia prosegue l’opera di sostegno concreto alle imprese e famiglie soprattutto in questo momento di grave crisi economica. Oggi abbiamo approvato importanti delibere del collega Alessandro Mattinzoli riguardanti interventi economici per investimenti totali di 50,8 milioni di euro. Con la prima misura, di oltre 22 milioni di euro, abbiamo stabilito i criteri per il bando ‘Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’, un’importante misura per la ripresa del commercio. La seconda delibera, con investimenti di 18,6 milioni di euro, è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, al fine di adottare le misure adeguate per essere pronte alla ‘fase 2’ e ottenere adeguati livelli di sicurezza dell’attività per i lavoratori, clienti e fornitori”, ha annunciato il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio Regione, Fabrizio Turba.

“Abbiamo anche approvato – ha spiegato ancora – il programma di interventi di impresa Lombardia grazie alla preziosa collaborazione con la Camera di Commercio di Como e Lecco. L’intervento, con dotazione finanziaria di 130.000 euro è finalizzato a rafforzare il servizio di assistenza alle imprese con riferimento agli adempimenti amministrativi correlati all’esercizio dell’attività imprenditoriale, facilitando, in modo particolare nell’attuale periodo di emergenza Covid 19, il raccordo con la pubblica amministrazione per la risoluzione di eventuali. Ulteriori 10 milioni vengono messi a disposizione delle MPMI per la realizzazione di investimenti per le produzione di dispositivi medici e di protezione individuale”. “Mentre tutti i cittadini – ha concluso Fabrizio Turba – sono ancora in attesa delle risorse economiche del Governo annunciate ma mai arrivate, Regione Lombardia continua a far da sola mettendo a disposizione delle nostre imprese e famiglie interventi concreti per la gestione dell’emergenza sanitaria ed economica”.