Da Regione oltre 100mila euro di contributi per i Vigili del fuoco volontari del Comasco

“Oltre centomila euro a favore dei Vigili del Fuoco Volontari della provincia di Como. Ancora il segno tangibile della presenza di Regione Lombardia nel tutelare i cittadini e le realtà che concorrono alla sicurezza e alla crescita sociale dei nostri territori”. A parlare è Gigliola Spelzini, Presidente della Commissione Montagna e Consigliere regionale della Lega, sul bando che stanziava, a livello regionale, un milione di euro di contributi per i pompieri volontari ha visto una pioggia di fondi su ben otto realtà del comasco.

Regione stanzia oltre 100mila euro per i Vigili del fuoco volontari del Comasco

“I Vigili del Fuoco Volontari rappresentano un presidio fondamentale sul territorio, in particolare per i piccoli comuni – commenta Spelzini – sono un punto di riferimento importante per le comunità dove operano, oltre ad essere ovviamente un baluardo operativo di primaria importanza per la sicurezza. Il bando di Regione nello specifico era finalizzato all’assegnazione di contributi per le Onlus e le Aps che prevedono nel proprio statuto il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale. Il contributo per le singole realtà è di massimo 25mila euro, a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili”.

“In totale nella nostra provincia verranno erogati 137.753,47 euro – conclude l’esponente della Lega – non posso che esprimere soddisfazione. Da sempre, come Lega, siamo attenti alle esigenze del territorio che siamo chiamati a rappresentare. E ottenere questi risultati concreti, che rispondono alle richieste di chi si mette a disposizione della propria comunità, è una grande vittoria”

Ecco chi ha ottenuto il finanziamento

· Amici Dei Pompieri di Appiano Gentile A.P.S. di Appiano Gentile: 24.583 euro;

· Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus di Cantù: 3.464,80 euro;

· Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus di Canzo: 21.276,80 euro;

· Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus di Dongo: 25.000 euro;

· Associazione Lombarda Pompieri Sempre Onlus di Lomazzo: 19.690,80 euro;

· Pompieri Valle Intelvi Aps di San Fedele Intelvi: 19.704,07 euro;

· Amici Dei Pompieri Gruppo Santa Barbara Onlus di Erba: 24.034 euro.