Da Ronago a Capo Nord in bicicletta per aiutare Casa di Gabri

Da Ronago a Capo Nord sui pedali per aiutare Casa di Gabri.

Impresa solidale in bicicletta

Christian Ghielmetti, cinquant enne di Ronago, appassionatissimo sportivo, che pratica sport in solitaria di vario genere, dalla corsa in salita al nuoto, dallo sci all’alpinismo e che accumula oltre diecimila chilometri l’anno sui pedali solo per amore della bicicletta, è pronto per una nuova sfida ciclistica: sabato 15 luglio nella sua avventura in solitaria partirà da Ronago per raggiungere, dopo 4.200 chilometri e 23 giorni sulle due ruote, Capo Nord.

Un viaggio-riflessione

Anche quest’anno il suo "viaggio-riflessione”, come lo definisce Christian stesso, sarà seguire il proprio ritmo, assaporando, pedalata dopo pedalata, il senso di serena solitudine. L’impegno quotidiano del raggiungere la meta racchiude anche un messaggio di solidarietà, un desiderio di restare connesso con tutti gli amici e sostenitori di Casa di Gabri di Agorà 97 per realizzare insieme una raccolta fondi a favore dei bimbi ospiti, perché ognuno di noi può fare la differenza, anche attraverso piccoli atti di generosità dando il proprio contributo alla comunità. Capo Nord può sembrare lontano: ogni salita e ogni discesa saranno momenti di fatica ma anche di piacevole ammirazione nello scoprire paesaggi e bellezze naturali che verranno attraversate verso le fredde terre nordiche. 4.200 chilometri tra l’Europa Centrale e i fiordi norvegesi testimoniano un impegno solidale rivolto ai bimbi di Casa di Gabri che tutti i giorni sono impegnati nella loro “fatica del vivere”.

Il sostegno a Casa di Gabri

Pedalando oltre il circolo polare artico verso Capo Nord con Christian Ghielmetti a sostegno del progetto "Sostieni oggi il nostro domani: Cura ed Innovazione per i bambini di Casa di Gabri". Il Progetto di Telemedicina favorisce, in modo innovativo, il lavoro di consulenza del personale infermieristico, dei medici e degli specialisti, con evidenti benefici per i bambini assistiti nella Comunità di Rodero, evitando in molti casi il ricorso a ospedalizzazioni inopportune. La soluzione tecnologica realizzata permette l’accesso ai dati clinici anche da remoto e il monitoraggio, quando previsto, di alcuni parametri fisiologici dei bambini ospitati. Dopo più di 10 anni di telemedicina a Casa di Gabri, proprio per mantenere l’unicità e consolidare un servizio di ottimizzazione dell’assistenza, si rende necessario un importante aggiornamento tecnologico con nuovi dispositivi più innovativi, una implementazion e delle funzionalità con due nuove postazioni di lavoro e l’acquisto di 10 saturimetri wireless con tecnologia di rete avanzata e una maggiore sicurezza per il monitoraggio dei parametri vitali dei bambini oltre a momenti specifici di formazione del personale. Casa di Gabri di Agorà ’97, a Rodero, è la comunità socio sanitaria che ospita dieci bambini con gravissime e rare patologie, tecnologicamente dipendenti, che richiedono un'alta complessità assistenziale.

L'entusiasmo di Ghielmetti

“E’ uno spazio che mi dedico dove il tempo scorre lento, dove si colgono sfumature dei luoghi e delle persone che sono un regalo di questi ritmi particolari sulla mia bicicletta. Scopri cose che non avresti mai preso in considerazione, torni arricchito dalle relazioni umane con le persone che incontri sul tuo cammino. Quest’anno parto già più ricco perché so che con la mia “fatica” potrò sostenere la splendida causa di Casa di Gabri”. Nei 23 giorni che Christian trascorrerà in sella alla sua bicicletta per arrivare a Capo Nord la comunità locale, gli amici di Agorà 97 e dei bambini di Casa di Gabri, gli amanti delle due ruote potranno seguirlo sui social e conoscere insieme a lui paesaggi mozzafiato e nello stesso tempo attivare una donazione, anche piccola, perché ogni contributo conta: si può donare direttamente dal sito www.agora97.it, nella sezione "Dona Ora per Casa di Gabri".