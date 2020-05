Conoscere in tempo reale il periodo di attesa per entrare a fare la spesa, grazie a dati aggiornati direttamente dal proprio supermercato di riferimento e consultabili facilmente online. E’ questo l’obiettivo con cui è stato creato Info Coda, un servizio proprietario di Tigros e sviluppato in queste settimane dall’azienda, con l’intenzione di ridurre il più possibile i tempi di attesa dei propri clienti e di facilitarne al massimo l’esperienza d’acquisto durante la fase 2, in cui aumenterà la mobilità ma rimarranno in vigore importanti precauzioni sanitarie.

Fare la spesa da Tigros: i tempi d’attesa sono consultabili online

Inserendo il proprio Comune o cap è possibile verificare in tempo reale l’afflusso di persone e i tempi di attesa previsti dei punti vendita nelle vicinanze. In questo modo le persone potranno scegliere la migliore alternativa disponibile in quel momento.

Il servizio è stato pensato dall’Azienda per essere più vicino ai propri clienti, soprattutto in vista dell’estate, favorendo semplicità ed immediatezza di utilizzo per tutti.

Info Coda è consultabile online sul sito tigros.it: CLICCANDO QUI

L’azienda

Tigros S.p.A. è una azienda varesina nata nel 1979 e presente con 66 supermercati nelle province di Varese, Milano, Verbano-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia. Da oltre 40 anni si occupa, ogni giorno, di selezionare e proporre nuovi prodotti, servizi e soluzioni per cercare di essere sempre al passo con i tempi. L’azienda è stata la prima in Italia a lanciare il servizio Tigros Drive nel 2014 che prevede il ritiro della spesa fatta online nei punti vendita senza costi aggiuntivi. Nel 2016 si è aggiunto il servizio Tigros @Casa come risposta alle nuove esigenze delle persone in termini di risparmio di tempo ma senza rinunciare alla qualità e convenienza di Tigros.