Dad, a Merone la protesta composta e colorata delle mamme

Insieme famiglie e ragazzi contro la didattica a distanza

Una manifestazione ordinata e colorata

Mamme, papà, bambini. E con loro insegnanti, studenti più grandi e anche un’assistente sociale. A Merone si è svolta una manifestazione composta e ordinata: tutti insieme per dire “basta” alla Dad. Cartelloni, disegni e la voglia di esprimere la volontà di avere delle risposte. “Quando non arrivano, sembra che la questione non sia importante. E ci si sente abbandonati”, dichiarano dall’organizzazione.

Un pomeriggio di dialogo

In tanti hanno voluto lasciare una testimonianza, per gridare forte e con convinzione che serve in maniera decisa un ritorno alla didattica in presenza. Molte le riflessioni su cosa è la scuola oggi, cos’è importante per gli alunni e cosa per le famiglie. Il tutto in maniera costruttiva e di confronto.