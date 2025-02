Dal 17 febbraio a fine aprile modifiche alla viabilità per il cantiere della nuova scalinata del parco comunale

Via (finalmente) i blocchi di cemento posizionati dopo il crollo avvenuto nel maggio del 2023 all'esterno del Medioevo di Olgiate Comasco.

Lavori al via dal 17 febbraio

Il materiale di protezione, collocato in via Lucini, dopo il crollo di parte del muro di cinta del parco comunale di Villa Camilla - avvenuto nel maggio del 2023 a causa del maltempo - verrà rimosso. E potranno iniziare i lavori di sistemazione del muro e di realizzazione della nuova scalinata. un ingresso in più al parco comunale. Il cantiere sarà attivo dal 17 febbraio sino alla fine del mese di aprile.

Chiusura di via Lucini

I lavori si svolgeranno occupando la prima parte di via Lucini, all’ingresso del Medioevo. La stessa strada, per motivi operativi e di sicurezza, sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto da piazza Volta a via Garibaldi. Garantito, invece, il transito pedonale. La viabilità nella zona sarà modificata per tutta la durata dei lavori (dal 17 febbraio alla fine di aprile).

Modifiche alla viabilità nella zona

Il Comune, quindi, ha definito lo schema della mobilità alternativa, come da immagine che qui riportiamo: le linee rosse rappresentano i flussi di traffico che vengono modificati rispetto alla situazione attuale. Inoltre, l’Amministrazione comunale ha fissato un incontro per informare la cittadinanza: lunedì 10 febbraio, alle 18, al piano terra del Medioevo. Nell'occasione saranno spiegati anche i contenuti del progetto.