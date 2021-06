Dal 2022 via Roma a Bellagio non esisterà più: nuova titolazione

E' ufficiale. A Bellagio dal 1 gennaio 2022 la via Roma non esisterà più.

Bellagio cancella via Roma, sarà via Teresio Olivelli

"Come preannunciato negli scorsi anni, acquisita la necessaria autorizzazione ministeriale, comunico che formalmente dal 1 gennaio 2022 la via Roma in Bellagio assumerà tutti gli effetti di legge la nuova denominazione di via Teresio Olivelli - ha spiegato il sindaco - È un grande onore per tutta la nostra comunità aver ospitato proprio in questa via la nascita di una delle più straordinarie figure della nostra storia, decorato ufficiale Alpino, indomito combattente per la Libertà contro gli ignobili regimi nazisti e fascisti, letterato fondatore del giornale Il ribelle, rettore del collegio Ghisleri di Pavia, Beato e Martire per la Chiesa Cattolica".

Morì a soli 29 anni, ucciso a calci in un lager per salvare la vita di un proprio compagno di prigionia.

"Compiendo questo importante atto simbolico auspichiamo che il suo esempio di altruismo, coraggio e rettitudine sappia ispirare - per molte generazioni - i cuori di tutti noi e di tutti i nostri familiari. Se sarà così, vivremo in un paese migliore".

Per informazioni ed ogni eventuale approfondimento sarà possibile rivolgersi all'ufficio demografico del Comune contattando il municipio di Bellagio al numero 031 95 08 15 interno 2