Uno squarcio di gioia e una serie di coincidenze numeriche che sembrano far «chiudere il cerchio». Giovedì 27 febbraio, all’ospedale di Sesto Giovanni, dove la famiglia risiede, è nata Giulia Lanzoni, sorellina del piccolo Nicolò Lanzoni, scomparso a soli 5 anni per un neuroblastoma, e che tutta Erba, città d’origine di mamma Elisabetta Vismara, continua a ricordare con profondo affetto anche grazie all’associazione SaltancoraNicolò che, ogni anno, organizza in suo ricordo un grande evento al parco Majnoni per raccogliere fondi a favore dei bambini malati.

Dal dolore per la morte di un figlio alla gioia di nuova vita

Ad annunciarlo proprio a ridosso del lieto evento, sulla sua pagina Facebook, il papà Marco Lanzoni, assessore al Comune di Sesto San Giovanni: «Giulia è nata oggi 27 Febbraio alle 9.09, nello stesso giorno dell’onomastico del mio piccolo ometto Gabriele, nello stesso giorno e mese della nascita della mia adorata nonna Maria, nel giorno in cui, se pur di altro mese, Nicolò è andato in cielo… con tanta gioia emozione e molta commozione, vi annuncio cari amici miei che è nata la nostra piccola principessa che pesa 3.310 Kg ed è alta 50 centimetri e tutto è andato bene! La mia famiglia oggi è davvero molto felice!».

«Con l’arrivo di Giulia ci riprendiamo un po’ di quella positività che ci era stata tolta – ha commentato felice papà Marco – E’ una grande emozione e davvero la data sembra avere mille significati: è il giorno dell’onomastico di Gabriele, il nostro secondogenito che ora ha 2 anni, e il giorno in cui, nel mese di maggio 2018, se ne è andato Nicolò. Tutto torna». Grande gioia ha espresso anche mamma Elisabetta in un suo post su Facebook: «La mia bellissima bimba tanto desiderata e aspettata. Ora sono la donna più felice del mondo. Ora so e sento che Nicolò ci è vicino sempre e veglia su di noi. Ho avuto la forza di rialzarmi e andare avanti, nonostante ho dovuto lasciar andare un pezzo di me, ma ho avuto la fortuna di essere ripagata dall’amore delle persone che mi sono sempre state vicine e dall’arrivo di Gabriele e Giulia. Grazie a tutti per gli auguri».

A ripostare il bellissimo annuncio e condividerlo con tutti gli erbesi è stata proprio anche l’associazione SaltancoraNicolò, che ha ripreso la foto di mamma Ely e papà Marco sorridenti mentre abbracciano la piccola Giulia appena venuta al mondo, hanno scritto: «Ed eccoci qui a condividere con tutti voi una splendida notizia! Stamattina alle 9.09 Elisabetta ha dato alla luce Giulia. Mamma e cucciola stanno benissimo! Un abbraccio enorme a papà Marco, mamma Ely e Gabriele,e un pensiero immenso pieno di amore a Nicolò che da lassù sarà Angelo e guida per i suoi fratellini». E il 21 giugno, quando al Parco Majnoni si terrà la terza edizione di SaltancoraNicolò, sarà sicuramente l’occasione giusta per conoscere anche la piccola Giulia e darle il benvenuto da parte di tutti.

(Giornale di Erba, sabato 29 febbraio 2020)