Olgiate Comasco, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Montano Lucino: volontari al lavoro in Emilia Romagna per aiutare gli alluvionati.

Dal trattorista al volontario: il grande cuore dell'Olgiatese per la Romagna

Dal territorio olgiatese tanti i volontari che sono partiti alla volta dell'Emilia Romagna per portare aiuto: due braccia in più per spalare fango e dare conforto agli alluvionati. Come Mauro Martucci, da cinque mesi volontario della Protezione civile olgiatese, in servizio con altri colleghi della Provincia di Como a Sant’Agata sul Santerno, paese del Ravennate colpito dalla terribile alluvione. O Simone Dominioni, delegato Area emergenza del comitato di Lurate Caccivio della Croce rossa, che si è aggregato alla colonna mobile partita da Bresso e che ha raggiunto Forlì.

Il bar "Dalì" di Montano Lucino è sceso in campo per la raccolta fondi destinati all’Emilia Romagna organizzata dall’associazione Pesi Massimi e alla fine 22 volontari hanno consegnato beni alla popolazione di Conselice, in provincia di Ravenna. Da Bulgarograsso invece è partito Ivano Castelli, mungitore e trattorista dell’azienda "Baitieri",che ha guidato il suo trattore dieci ore filate. Più di 200 chilometri lungo strade statali, provinciali e comunali. Niente autostrade. Ha guidato trasportando balloni di fieno da donare ad alcuni allevatori locali.

Tutte le interviste sul Giornale di Olgiate da sabato 3 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui