Dalla Valtellina nuovo arrivo in parrocchia ad Olgiate

Il parroco di Teglio si trasferisce a Olgiate Comasco dopo la decisione del vescovo di Como Mons. Oscar Cantoni.

Don Flavio Crosta

La comunità di S. Eufemia, unitamente alle parrocchie di Teglio e Castello, si dice grata per il ministero svolto da don Flavio Crosta in questi anni e gli fa i migliori auguri per la sua nuova missione pastorale.

12 anni a Teglio

Don Flavio Crosta, è nato a Stazzona, in provincia di Como, nel 1963. All’età di 18 anni è entrato in Seminario e nel 1987 è stato ordinato Diacono e l’11 giugno 1988 Sacerdote per l’imposizione delle mani di Mons. Vescovo Teresio Ferraroni. E’ nominato prima nominato vicario della parrocchia dei SS. Vito e Modesto a Lomazzo dal 1988 al 1997. Dal 1997 al 2003 è vicario presso la parrocchia S. Giovanni Battista in Morbegno. E’ diventato parroco delle parrocchie di S. Giorgio e S. Fedele a Colico, dal 2003 al 2008. Dal 2008 è stato Arciprete della parrocchia S. Eufemia e coordinatore dell’unità Pastorale delle 5 Comunità di Teglio e Castello Dell’Acqua.

