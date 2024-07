Dall’Argentina a Bregnano per ricostruire le proprie origini

Dall’Argentina a Bregnano per trovare le proprie origini. Quando, mercoledì mattina, il sindaco Elena Daddi si è trovato di fronte quella coppia così sorridente non ha di certo pensato che tra loro, almeno per quel che riguarda la distanza, ci fossero migliaia e migliaia di chilometri. E invece, la coppia, proveniva niente meno che da Buenos Aires.

Dall’Argentina arriva a Bregnano: la storia di Ruben Benzoni

Perchè ha sentito la necessità di raggiungere l’Italia? Per ricostruire le proprie origini. E non è andata in un posto a caso: ha scelto Bregnano, per la precisione, dove sono nati i suoi discendenti. La persona che il sindaco Daddi si è trovata di fronte, emozionata ma sorridente, si chiama Ruben Benzoni, ed è erede di Isodoro Benzoni, che nel 1901 è partito per le Americhe come tante altre famiglie, per cercare di fare fortuna e soprattutto per trovare un lavoro.

Un momento toccante

«E’ arrivato a Bregnano con la sua compagna – racconta il sindaco – La coppia non ha figli. Sono riusciti a raggiungere il nostro paese grazie ad altre famiglie storiche Benzoni, che sono in collegamento con lui e hanno cercato di dargli una mano». Laddove però, non sono riusciti i bregnanesi sono dovuti subentrare per forza di cose gli uffici e gli archivi storici. L’ufficio anagrafe, dopo alcune ricerche, è riuscito a risalire ad alcuni familiari. «Il nonno di Ruben si chiamava Isidoro Benzoni, ed era figlio di Pietro Benzoni e di Cecilia», ha raccontato il sindaco. Una volta recuperati alcuni nomi non è stato così difficile risalire all’albero genealogico, seppur in forma parziale. A Ruben è stato quindi consegnato l’atto di nascita di questo suo erede, mentre il parroco, don Eugenio Bompani, è riuscito a ricostruire l’atto del Battesimo, di cui ne ha fatta una copia che gli è stata data. Un momento davvero toccante per tutti i presenti, compresi i dipendenti comunali, che nonostante siano abituati e ormai avvezzi a stampare documenti di storie e discendenze familiari, vivono con emozione le vicende con cui si trovano di fronte. E quella di Ruben e della sua famiglia non è certo diversa. Agli inizi del Novecento i suoi nonni sono partiti verso l‘America. Hanno lasciato la casa, i parenti e gli affetti più cari per andare oltre Oceano in cerca di fortuna. Oggi, a distanza di tanti anni, quegli affetti stanno cercando di ricostruire la loro storia.

"Bello ricostruire le radici"

«All’inizio del secolo tanti sono emigrati in America o in altre parte del mondo – ha concluso il sindaco – E’ bello ricostruire le radici del nostro paese». Ruben e la sua compagna sono partiti dall’Argentina e, grazie alla collaborazione di tutti, presto se ne potranno ritornare a casa con dei documenti importanti, che attestano parte della storia della loro famiglia. Potranno tornare in Argentina con il cuore pieno di gioia. L’emozione ha accompagnato l’intera mattinata, ma di sicuro Ruben e la compagna, quando guarderanno sulla cartina l’Italia e il centro abitato di Bregnano, lo faranno con una consapevolezza in più. Di sicuro con tanta emozione. Quella stessa che li ha accompagnati per tutta la loro permanenza nel paese al quale devono le origini i loro discendenti.