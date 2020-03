Selene Lentini, 27 anni, olgiatese, martedì 24 marzo, ha discusso online la laurea magistrale in Relazioni internazionali, curriculum “International politics and regional dynamics”.

Dall’esercito alla laurea discussa online: la storia di Selene

Dopo aver trascorso un mese in Norvegia per scrivere la tesi, si è arruolata nell’Esercito. “Il 22 settembre 2014 ho dato il terzultimo e il penultimo esame – racconta Selene – Il 23 sono stata implotonata a Montorio Veronese per l’addestramento, lasciando in sospeso l’ultimo esame e la laurea. Due mesi di addestramento lì, poi 10 settimane a Codroipo (Lancieri di Novara), infine di reparto a Pesaro per otto mesi, 28esimo reggimento “Pavia”, Fanteria, nel reparto delle forze speciali per operazioni psicologiche (PsyOps), unico in Italia”. Poi la decisione di non prolungare il periodo in caserma concludere il percorso universitario.

