D'amore non si muore: un convegno per dire "no" alla violenza contro le donne. Si inaugura la panchina rossa ad Alzate

D’amore non si muore: un convegno per dire "no" alla violenza contro le donne è in programma ad Alzate per venerdì 25 novembre 2022 in sala civica.

Questo è il tema del convegno in programma per domani, venerdì 25 novembre 2022, in sala civica in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna. L’appuntamento è per le 20.30: la serata sarà iniziata con l’inaugurazione della panchina rossa posizionata all’esterno della sala civica. Un segno permanente di memoria e speranza e, soprattutto, di rifiuto della violenza nei confronti delle donne.

Il convegno D’amore non si muore sarà moderato dall’assessore ai Servizi sociali Daniela Maroni : interverranno in qualità di relatori la dottoressa Arianna Liberatore , Presidente Telefono Donna Como; la dottoressa Ilaria Maria Serpi, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Como; la dottoressa Patrizia Magretti , Direttrice Azienda Consortile Consorzio Erbese Servizi alla Persona Erba e Ornella Gambarotto , Presidente Centro Orientamento Femminile COF Montano Lucino. Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Tutta la cittadinanza è invitata.