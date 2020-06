Daniele, donatore di sangue da 20 anni, è il primo a sfruttare i nuovi macchinari del Fatebenefratelli

Daniele Giudici, cremnaghese di 42 anni, è il primo ad aver donato il plasma all’ospedale Fatebenefratelli di Erba utilizzando i nuovi macchinari per la donazione di plasma da aferesi entrati in funzione venerdì 5 giugno.

Daniele, donatore di sangue da 20 anni

Per un caso fortuito Giudici, storico volontario dell’Avis Erba, ha raggiunto il primato. Arrivato al nosocomio erbese per la sua 61esima donazione, ha avuto l’onore e l’onore di tagliare il nastro per la messa in funzione della strumentazione.

“Donare, sangue o plasma, mi fa stare bene, sia perchè mi dà la possibilità aiutare concretamente chi ha bisogno e anche perchè la mia salute viene tenuta regolarmente sotto controllo” ha raccontato.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 13 giugno 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui