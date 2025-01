Danni e furto al centro sportivo

Una finestra in frantumi, tre porte danneggiate, 20 palloni da calcio spariti. E ancora, rubate divise e borse del Gs Rodero Rccc. Non basta? I malviventi si sono portati a casa pure birre e bibite.

Furto al centro sportivo di Rodero

Stando a quanto riferito dal sindaco di Rodero Giacomo Morelli, i protagonisti dell’incursione al centro sportivo del paese, avvenuta nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, non erano certo dei ladri professionisti. Più probabile, un gruppetto di incivili che hanno deciso di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno creando non pochi danni alla comunità e alla sua squadra di calcio. Se il bottino, infatti, ammonta a qualche centinaio di euro, per sistemare il tutto, l’Amministrazione comunale ne dovrà sborsare qualche migliaio.

Sindaco amareggiato

"Con ogni probabilità sono entrati in azione a cavallo tra l’ultimo e capodanno - interviene Morelli - Ci sono pochi dubbi in proposito. Prima di tutto hanno tentato di forzare le tre porte della struttura usata come spogliatoi e magazzino. Non riuscendoci, hanno spaccato una finestra". Una volta all’interno hanno avuto gioco facile. "Hanno rubato un compressore, venti palloni, gran parte delle divise e delle borse del Gs Rodero. In gran parte materiale usato e non rivendibile. Si sono presi pure birre e bibite prima di spaccare del tutto, dall’interno, una delle porte d’ingresso". Pochi dubbi sulle motivazioni. "Volevano far danni: hanno rotto la maniglia del cancelletto vicino agli spogliatoi. Un cancelletto che era aperto. Abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri di Olgiate".